Marciapiedi invasi da erbacce e rifiuti: "Medaglie d'oro è una giungla"

Ogni anno che passa è sempre peggio: nessun diserbo e pochissima pulizia al Villaggio Santa Rosalia. A Medaglie d'oro la situazione è insostenibile. Non si può considerare una città civile quella in cui il degrado è la costante e l'indifferenza dell'amministrazione altrettanto.

Non è possibile attendere per un anno intero che qualcuno venga a liberare i nostri marciapiedi da immondizia ed erbacce, che nel frattempo si sono trasformati in una vera e propria jungla metropolitana, attraverso la quale è impossibile passare se non provvisti di macete.

Ho appena terminato le operazioni online per il pagamento dell'acconto Tari 2021 e in totale onestà mi sento un debole che china la testa davanti all'ennesima angheria perpetrata da chi governa. Chi in silenzio paga le tasse ha il diritto di avere un servizio di pulizia dignitoso.