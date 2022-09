Altra unione civile, il "sì" delle villabatesi Luisa e Maria

Davanti ai propri cari hanno deciso di suggellare il proprio amore. Maria Grillo e Luisa Leto di Villabate si sono unite civilmente lo scorso giovedì 22 settembre alle 18 presso Casale Amato - Matrimoni tra gli ulivi a Misilmeri. La cerimonia è stata ufficializzata dalla consigliera comunale di Villabate Anna Brusa su delega del sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo.

“Alla fine di questa cerimonia – ha affermato la consigliera Brusa - abbiamo ricordato un diritto inalienabile, ovvero, il diritto della scelta, libera da pregiudizio e da condizionamento, poiché fatta nel nome dell'amore, che mi auguro possa essere da monito per le generazioni presenti e future e possa abbattere quelle barriere che albergano nelle menti dei più scettici e che possa essere di ausilio a quel cambiamento culturale di cui oggi il nostro Paese necessita affinché si apprezzi il valore con cui si misura il rispetto alla diversità, all'inclusione e all'integrazione”.

“Oggi - ha continuato la consigliera Brusa - è nata una nuova famiglia con pari dignità e uguaglianza, care Maria e Luisa. Voi incarnate a pieno i valori della Costituzione, gli articoli 2 e 3 che parlano di valori fondamentali, di uguaglianza e dignità”. “ Il diritto di amare chi si vuole – ha concluso la consigliera Brusa - non dovrebbe neppure essere messo in discussione, purtroppo viviamo in una società che giudica troppo, bisognerebbe volersi tutti bene e supportare l'amore che è sempre bello soprattutto in questo periodo dove l'odio prevale, e quindi viva l'amore, viva Maria e Luisa".