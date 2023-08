Villabate, il coordinatore della Dc: "La situazione dei rifiuti sta peggiorando"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stiamo constatando che da qualche giorno a Villabate si moltiplicano i cumuli di rifiuti per strada. La gestione della raccolta è stata sempre una nota dolente per tutte le Amministrazioni, ma mai come per quella di Di Chiara. Ricordo che nella prima sindacatura la spazzatura arrivava al primo piano e poi si interveniva con piani di urgenza, il tutto a discapito di quei cittadini onesti che fanno la differenziata e che pagano le tasse.

Una coppia di cittadini che si trovano in paese per le vacanze estive hanno conferito nel Crr e sono rimasti sconvolti di come hanno trovato la zona industriale, una discarica a cielo aperto, nessun controllo e la cosa peggiore è il disinteresse totale... Si parla di fototrappole, di multe ma nessuna miglioria nella vivibilità. Anche gli operatori impegnati nella raccolta quotidiana sono sotto stress ed a rischio malattie.ù

Chiediamo a questa Amministrazione di applicare più rigore, di vigilare sui punti nevralgici e, qualora opportuno, utilizzare l'intervento delle forze dell'ordine tramite apposita richiesta in prefettura.

Valerio Pietraperzia, coordinatore cittadino Democrazia Cristiana