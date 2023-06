"Villabate, barriere in cemento allo svincolo autostradale"

"Da qualche settimana sono state piazzate delle barriere in cemento allo svincolo autostradale che impediscono la sosta perenne ad ambulanti non autorizzati,e chiaro che qualunque azione che vada sulla direzione del ripristino della legalità è ben voluta ed auspicabile anche in futuro.

Abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte di cittadini che ci fanno notare che codeste barriere in cemento impediscono il regolare flusso del traffico già abbastanza compromesso in determinate ore del giorno e siamo convinti che il problema non si risolva alzando muri ma controllando il territorio. Per cui chiediamo come Democrazia Cristiana la rimozione delle barriere e l'istituzione di un divieto di sosta a tempo dalle 20.00 alle 10.00". Il Coordinatore della Democrazia Cristiana, Valerio Pietraperzia.