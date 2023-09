In ogni area destinata a prato a Villa Trabia sono stati piantati questi cartelli, che vietano l'accesso ai cani. Non c'è nessun logo del Comune né riferimento agli articoli che giustificano la multa in caso di inosservanza. Davvero è impossibile in questa città fare una semplice passeggiata col proprio cane (nel rispetto del prossimo e raccogliendo le deiezioni) o sono semplicemente illegali?