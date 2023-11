Villa Trabia, dopo i lavori (anche sull'illuminazione) la chiusura viene anticipata alle 17

Dopo il disagio dei lavori che l'hanno interessata per diversi mesi e dopo una incomprensibile e una prolungata chiusura agostana per i lavori di messa in sicurezza delle essenze arboree a rischio caduta, l'ultima sorpresa riguarda la chiusura serale della Villa alle 17 anziché le canoniche 18 a cui eravamo abituati da anni. Il motivo è oscuro e non c'è verso di avere informazioni chiare in merito.

E dire che una parte consistente delle risorse finanziarie necessarie ai lavori di riqualificazione della Villa hanno riguardato proprio l'illuminazione, clamorosa lacuna di tutti questi anni colmata con l'installazione di diversi lampioni alimentati a energia solare. Ma a servizio di chi e cosa, esattamente, se alle 17 c'è ancora luce ed è facile guadagnare in tutta sicurezza le uscite?

Uno dei tanti misteri che continuano ad avvolgere inspiegabilmente la Villa generando continue e costanti lamentele degli utenti nei confronti degli ignari e incolpevoli custodi, capri espiatori di una gestione decisamente irrazionale.