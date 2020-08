La villetta di via Sciuti in stato di abbandono

Questa è la villetta Russo, detta anche villetta Sciuti, e data in gestione alla Sicily by car. Da qualche tempo non viene più pulita. Sembrerebbe che, purtroppo, i dipendenti della ditta in parola siano in cassa integrazione e questo ovviamente dispiace. Tuttavia questo non giustifica l’abbandono totale del verde pubblico loro affidato. La villa si presenta sporca, piena di escrementi di animali; la fontana risulta spenta e piena di acqua stagnante che, ovviamente, ha favorito la proliferazione di zanzare e insetti vari; il parco giochi, chiuso a causa delle precedenti restrizioni Covid, non è stato più riaperto e le piante, infine, sono in stato di totale abbandono. Insomma, un quadro desolante che il quartiere non merita. La società, a parer mio, avrebbe potuto e dovuto comportarsi diversamente, rispettando gli accordi con il Comune di Palermo, ovvero segnalarne l’impossibilità per i provvedimenti consequenziali.