Villa d'Orleans e il suo parco ornitologico internazionale

Il parco della Villa d'Orleans, un posto dove almeno una volta nella vita siamo andati tutti da bambini, almeno per chi come me è di Palermo, ma immagino anche dalle provincie più vicine. Insieme alla Villa Giulia, adesso solo giardino comunale, erano le attrazioni dei più piccoli e delle domeniche fuori passate con la famiglia. In queste foto il Parco d'Orleans ai nostri giorni, con i bellissimi fenicotteri rosa e la sua nuova veste internazionale, pronto ad accogliere i turisti di tutto il mondo.