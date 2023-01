"Villa Bonanno totalmente al buio: c'è il rischio di subire scippi e stupri"

Gallery



Ma stasera a Villa Bonanno scippo o faccio un bello stupro? C'è pure il letto pronto! Villa Bonanno è completamente al buio. E non basta stare a due passi dalla Questura o dalla Squadra Mobile per rimanere al sicuro. Non serve più cercare un angolino buio dove potersi nascondere, è ormai tutto buio! Di anno in anno i lampioni accesi diminuiscono. Non cambiano le lampadine? Le hanno direttamente tolte per risparmiare, visto che il Palazzo Reale è così illuminato che sembra giorno?