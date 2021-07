VIII Circoscrizione, Palumbo (Forza Italia): "Subito la modifica all’avviso per i centri estivi 2021 per minorenni"

A seguito della pubblicazione dell’avviso per la presentazione di progetti per “Attività educative e ricreative estate 2021 per minori tra 0 mesi e 16 anni” da gravare sui fondi previsti dall’art.63 DL 73 del 25/05/2021, è stato richiesto dal consigliere Salvatore Palumbo VIII Circoscrizione che venga modificato l’avviso nella parte riguardante il rapporto numerico operatori e animatori e i bambini e gli adolescenti, oltre che l’individuazione di una quota specifica nel caso di partecipazione alle attività ludico-ricreative Estate2021 di bambini/adolescenti con disabilità. Il predetto rapporto educatore/minori, riproposto dall’amministrazione supera quanto disposto dal governo nazionale che rimanda “alle indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni (Sezione 2.3 - Allegato 8 DPCM del 02/03/2021) e non credo che vi fossero disposizioni regionali in merito così stringenti ne che vi fossero disposizioni riconducibili a qualche regolamento comunale in vigore.

Mantenere questo fronte, laddove non vigono più restrizioni come in passato nel momento storico del post lockdown, indurrà gli operatori del terzo settore a non presentare progetti (si veda la bassa percentuale dei progetti del 2020 rispetto al potenziale rappresentato dal terzo settore cittadino in ambito educativo e formativo) a causa dell’impossibilità economica nel coprire i costi specialmente quelli afferenti al personale. Ancora nell'avviso, non si contempla un riconoscimento economico aggiuntivo per ogni bambino / adolescente con disabilità accolto nelle attività, anzi richiede testualmente, com'è naturale che sia, "il rapporto numerico deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino adolescente, aumentando il rapporto numerico secondo gravità" si rischierebbe di vanificare quell'inclusione sociale da più fronti auspicata.