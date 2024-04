Gallery









Spazzatura non raccolta, erbacce e sterpaglie che arrivano ad altezza uomo, marciapiedi divelti, contenitori per la raccolta vetro sui marciapiede escrementi di cani in ordine sparso.... Camminare in via Uditore, e viale Regione Siciliana nei pressi di parco Uditore è impossibile... Quando il cittadino incivile è l'amministrazione assente si alleano i risultati sono da record.