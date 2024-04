Zisa, ancora invasa dai rifiuti via Emilio Greco | Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai giorni precedenti alla Pasqua la montagna di rifiuti continua ad aumentare in via Emilio Greci nonostante le promesse lette sui quotidiani su un presunto piano di ripulita che avrebbe interessato le vie di questo quartiere. Bello spettacolo offriamo ai turisti che transitano in queste zone per visitare le Catacombe dei Cappuccini e il Castello della Zisa, sicuramente torneranno alle loro case con gli occhi pieni delle belle immagini della "munnizza" sicula. Vergognoso ridurre una città così bella come la nostra Palermo in una discarica a cielo aperto e le nostre strade in un colabrodo tutte dissestate e dove tante buche sono diventate delle voragini per l'incuria di chi ci governa.