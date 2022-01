Palermo vista dall'alto, dall'Arenella a Castello Utveggio: le spettacolari immagini riprese col drone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spettacolari immagini riprese con il drone. Aerial Vertige, un trio di professionisti specializzati in volo Fpv ovvero First Person View (Volo in prima persona) con l’ausilio di Visori. Palermo from Above (Palermo dall’alto) è il titolo di questo video dove si potrà apprezzarela cirrà da alcuni punti di vista meravigliosi: Arenella e Castello Utveggio