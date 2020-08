Vicolo Paternò, tra auto abbandonate e rifiuti che si moltiplicano

Continuerò a scrivere e denunciare finchè non verrà preso un provedimento serio e venga dato il decoro alla nostra amata città.Queste sono le foto di un'auto abbandonata in vicolo Paterno, traversa di via Vittorio Emanuelee e cuore della movida ma anche zona turistica e abitata da molti decorosi cittadini.

In questo vicolo dimenticato malgrando la sua centralità qualche anno fa è stata costituita una piazzatta, adesso trasformata in un ritrovo per tossici e gente incivile che fa defecare i proprio animali senza prendersene ulteriore cura, nonchè in deposito abusivo di spazzatura a cielo aperto. Più volte mi sono personalmente cimentato alla pulizia della strada e della piazzetta. Ma mia domanda è: dove sono le istituzioni pubbliche? Chiedo con gentilezza, che venga installato almeno qualche cestino della spazzatura con svuotamento periodico, e da considerare anche l'installazzione di telecamere pubbliche che assicurerebbero controllo e tutela nella piazzetta e del vicolo.