Viale Strasburgo, via Germania e altre strade circostanti non vengono pulite da tempo. E le auto posteggiate sono circondate da spazzatura di ogni tipo e foglie secche. Alcuni marciapiedi, già malridotti, sono diventati piccole discariche in cui bisogna fare gincane per evitare di camminare nella sporcizia. Le persone anziane hanno più difficoltà a destreggiarsi.