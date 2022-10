Viale Strasburgo: "Attenzione alla polvere di peperoncino sparsa per non far fare la pipì ai cani in alcuni punti"

Gallery





Desidero segnalare i proprietari di cani che abitualmente portano a passeggio i propri cuccioli, che in viale Strasburgo qualcuno - non sopportando di trovare tracce di pipì - ha pensato bene di "punire" i cani spargendo della polverina di peperoncino e altre sostanze altamente nocive per gli animali.

Chi posside un cane sa che sarebbe meglio evitare di far fare la pipì del cane in determinati posti, però basterebbe anche un minimo di civiltà da parte chi gli animali proprio non li sopporta. Questo signore non è nuovo a manifestazioni di "odio" verso i cani. Quindi attenzione.