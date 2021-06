Viale Strasburgo come una foresta

Gallery







Desidero segnalare lo stato di totale abbandono degli alberi in viale Strasburgo. Alberi che non vengono potati da anni, rami che cadono al minimo colpo di vento, rami che impediscono ai pedoni di vedere la strada, per attraversare bisogna sporgersi o scendere dal marciapiede. Alberi ridotti ad altezza uomo e cosa ancora più grave i pali della luce sono ormai seppelliti dai rami e la visuale di sera è compromessa. Noi residenti non sappiamo più a chi rivolgerci.