Voglio segnalare ai responsabili della manutenzione stradale che il pulsante di attivazione del semaforo per l'attraversamento pedonale in viale Romania si è rotto (spero accidentalmente). Essendo una via molto trafficata, in molti casi (e specie per le persone anziane), il rischio di essere investiti è molto alto. Attendo fiducioso un intervento.