Viale Regione, al buio il tratto all'altezza del Cervello: "E' pericoloso ma Amg da un anno non fa nulla"

Era l'ottobre del 2021 quando, dopo aver già segnalato al telefono diversi grossi guasti - in particolare circa 15 lampioni spenti in viale Regione Siciliana all'altezza di via Trabucco - ho scritto una pec ad Amg credendo che si potesse risolvere qualcosa.

Da Amg non ho mai ricevuto nessuna risposta, nessun riscontro sul motivo del mancato intervento. Proseguo anche con nuove segnalazioni via pec in data 29 agosto 2022.

La strada e soprattutto l'incrocio è molto pericoloso, teatro di numerosi incidenti ogni anno, ed è ancora al buio. Pericolosissimo il tratto soprattutto per chi vuole andare o tornare dall'ospedale Cervello senza utilizzare l'automobile, ma i servizi di micromobilità con bici e monopattini.

E' passato un anno, non resta che festeggiarne l'anniversario. In 365 giorni non si è mossa una foglia! Come staranno festeggiando in Amg?