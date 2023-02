Viale Regione Siciliana, spento il semaforo pedonale di via Perpignano: "Pedoni rischiano di essere investiti"

In viale Regione Siciliana, direzione Catania all’altezza di via Perpignano, dove c'è la succursale della scuola Umberto I, i semafori non funzionanti e completamente spenti sono un rischio per i pedoni che attraversano ogni giorno. Già tempo fa un ragazzo ha perso la vita. Occorre agire subito prima che avvenga qualche altra tragedia.