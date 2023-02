"Viale Regione Siciliana e l'assurda roulette russa dei tamponamenti"

Riceviamo e pubblichiamo:

Viale Regione Siciliana non è una strada, io la definisco una pericolosa roulette russa, un gioco pericoloso in cui si rischia giornalmente di venire coinvolti in tamponamenti e incidenti anche gravi, come le cronache degli ultimi giorni, purtroppo, testimoniano. Io non so chi abbia avuto la brillante idea delle tre corsie, quale "maestro" della pianificazione stradale e della viabilità urbana abbia partorito un simile scempio, ma negare l'evidenza e non porvi rimedio significa persistere in un errore che sta costando troppo in termine di vite umane e incolumità per gli automobilisti palermitani.

Da anni, per motivi di lavoro, percorro questa strada e vi assicuro che è una vera e propria roulette russa tra auto che rallentano pericolosamente per immettersi nelle corsie laterali, creando code pericolose, altre che tagliano la strada con pericolosi zig zag tra le 3 striminzite corsie che compongono viale Regione. Li vedi passare da destra a sinistra, poi nella corsia centrale e di nuovo a quella laterale. Nessuna possibilità di scampo, nessuna distanza di sicurezza, l'unica salvezza è tenere costantemente l'attenzione al massimo e farsi il segno della croce. Inviterei chi si occupa della viabilità di questa martoriata città a confrontare i dati degli incidenti avvenuti in viale Regione prima delle 3 corsie con quelli odierni.

Vi posso assicurare che i numeri mostrerebbero un incremento esponenziale degli incidenti e dei tamponamenti a catena. Ma in fondo, in questa città a nessuno interessa risolvere ciò che non funziona. I cittadini per bene sono troppo rassegnati e a quelli meno per bene va bene che le cose vadano così, in una città dove vige la legge del più forte e dell'arroganza anche alla guida. Chi la governa è preso da altri affari e non si ferma a riflettere nemmeno davanti a un pericolo evidente per la propria cittadinanza. Cambierà, un giorno, ma non è questo il giorno.