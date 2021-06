Viale Regione Siciliana, palermitani "ostaggio" del traffico

Sequestrati dal traffico! Vorrei segnalare l'ormai insostenibile situazione del traffico all'altezza del Ponte Corleone in viale Regione Siciliana. Chi come me abita all'interno dei due residence ubicati poco prima del ponte si imbatte ogni giorno, mattina e pomeriggio soprattutto, nella notevole difficoltà causata dal traffico veicolare. In quel preciso tratto di strada vi è un doppio senso di marcia, ma le vetture invadono costantemente entrambe le corsie in direzione ponte Corleone, non permettendo la svolta a sinsitra che diviene difficoltosa se non addirittura impossibile a chi esce dalle proprie abitazioni. Servirebbe una pattuglia della municipale all'altezza dell'angolo con via Villagrazia che eviti questo disservizio.