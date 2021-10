Viale Regione Siciliana, materasso abbandonato diventa ricettacolo di zecche

Già da due settimane è stato abbandonato durante la notte in viale Regione (poco prima di via Leonardo da Vinci, direzione Catania) un materasso già in stato di deterioramento che è diventato ricettacolo di animali e zecche. Si spera che l'Amministrazione comunale si accorga della necessità di rimuovere il materasso, prima che le zecche ed i topi se ne approprino definitivamente.