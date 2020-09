No! Non è l'immagine di una città post apocalittica, no! Questo è un tratto di marciapiede di una città moderna: diciamo Palermo. Tratto di marciapiede che si trova sulla viale Regione Siciliana Sud Est, tra il viadotto Carlo Perrier e via San Filippo. Lato positivo? Non si corre il rischio di essere investiti dai tanti "civilissimi" motociclisti che usano i marciapiede come corsia preferenziale: lo so rischi di essere spiaccicato da un tir ma vuoi mettere la differenza?