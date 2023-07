Viale Regione Siciliana, altezza palazzo Ricoh: "Dov'è finito il marciapiede?"

Volevo segnalare che in viale Regione Siciliana all'altezza del palazzo Ricoh civico 7275, il marciapiede non è più percorribile in quanto è cresciuta tanta vegetazione, questo crea un grande disagio per tutti i cittadini ma in particolare a tutti i lavoratori che giornalmente e fino a tarda sera devono recarsi dalla macchina al posto di lavoro percorrendo a piedi la strada anziché il marciapiede rischiando la propria incolumità. Chiedo un intervento immediato, non possiamo rischiare la nostra vita per andare a lavoro.