Viale Regione Siciliana angolo via Di Blasi, marciapiede invaso dalle cartacce

Da diversi anni assistiamo ad un grave livello di degrado e di invivibilità nello spazio antistante il nostro condominio di viale Regione Siciliana 2132-2156. Ci troviamo in una delle strade più trafficate di Palermo e il percorso a piedi in direzione della via Evangelista Di Blasi è ostruito dalla fitta vegetazione delle piante che costringe molti pedoni a scendere dal marciapiede con il conseguente rischio di essere investiti dalle auto in viale Regione Siciliana. Mancano: sia gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria nei marciapiedi e nelle aiuole, sia gli interventi di potatura delle piante che ostruiscono il passaggio pedonale.