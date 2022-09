Viale Regione, quando riuscire ad attraversare sulle strisce diventa un miracolo...

Per un pedone, oltrepassare la strada in viale Regione Siciliana (sud-Est) è diventata una vera e proprio impresa alquanto ardua. Oggi, pur attraversando sulle strisce pedonali, all'altezza del Bingo Las Vegas, prendendo per il sottopassaggio e finire in viale regione lato Maxi Bar tra l'altro senza strisce pedonali, stavo rischiando di essere investito da un'auto che percorreva la strada ad una velocità sostenuta.

Attraversare il sottopasso per arrivare alla scuola elementare "Ettore Arculeo" in via Vito Schifani e uscirne illesi per me, mia moglie e mio figlio è stato un vero e proprio Miracolo. La segnaletica orizzontale? Chiaramente assente anche oltre il sottopasso. Servono seri provvedimenti. Come ad esempio, l'installazione di un semaforo pedonale. Quando ci si adopererà sarà troppo tardi (anche se si spera di no).