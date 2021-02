I lavori in viale Regione, tante cose difficili da capire...

Mi è capitato di leggere di strade crollate, in Giappone, con voragini di decine di metri di diametro, ricostruite in una settimana. Capisco, qui siamo nel Burundi (con tutto il rispetto per il Burundi) e un consolidamento di un tratto di 200 metri circa di viale Regione Siciliana in direzione Trapani viene stimato in due mesi di lavoro, capisco che si è festeggiato il natale e si è proceduti a rilento, capisco che l'intervento in corso d'opera è risultato piu complicato per via di un secondo ruscello trovato che ha mandato in tilt la ditta appaltatrice e il Comune bloccando di fatto il proseguo dei lavori a data da destinarsi.

Ma in tutto questo capire non capisco una cosa. Ma è cosi difficile smontare, nel frattempo si decidano sul da farsi, 10 metri di guardrail, che di fatto allargherebbe la reimmissione nella corsia centrale in modo da fare defluire il traffico in maniera piu scorrevole?