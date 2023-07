"Viale Regione, ogni sera fuochi d'artificio davanti al carcere: guardate da dove partono..."

Qualche giorno fa ho visto partire "in diretta" i fuochi d'artificio. Mi trovavo in viale Regione Siciliana, all'altezza dell'ingresso della Fiera Pagliarelli, di fronte al carcere, dove fanno la Fiera di Natale e adesso c'è la mostra dei dinosauri.

Ogni sera, allo stesso orario, veniamo sconvolti da un boato. Chi fa partire i fuochi d'artificio fa tutto con una tranquillità enorme. Arrivano in scooter e fanno cominciare lo spettacolo. Non c'è nessuno che glielo impedisce. Mi chiedo: quanto dovrà durare questa situazione? Eppure basterebbe poco per fermare questo scempio. Il marciapiede di fronte al carcere Pagliarelli è invaso da questi cartoni da cui partono i fuochi.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday