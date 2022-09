Siamo in via Villagrazia, all'altezza del ponte Corleone. Il doppio senso di circolazione viene ignorato dagli automobilisti e vigili urbani presenti solo dopo infiniti solleciti dopo la follia dell'apertura del by pass davanti all'ingresso dei due residence. Imprigionati in casa senza nessuna sicurezza e impossibilitati a prendere la corsia direzione Catania.