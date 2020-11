Viale Michelangelo, in strada anche metri e metri di vecchia guaina

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viale Michelangelo pur essendo un'importante arteria della città, è ormai abbandonato al suo destino. Mentre lo si percorre, si osservano innumerevoli discariche a cielo aperto, praticamente una ogni 50 metri. E viene da chiedersi perché questa nostra città che un tempo era chiamata "felicissima" ha la malasorte di essere abitata da così tanti incivili e governata da amministratori incapaci. Verrebbe voglia di lasciarsi vincere dalla tentazione di scappare da questa Palermo incapace di alzare la testa e di reagire a tanto degrado. Non bastavano tutte le discariche su viale Michelangelo (segnalate alle autorità senza alcun esito) due mattina fa qualche balordo incivile (o più di uno) ci ha fatto dono di alcune centinaia di metri di una guaina dismessa da chissà dove. Il video e la foto non rendono abbastanza, nella realtà è davvero vomitevole. Alle istituzioni cittadine chiediamo di passarsi la mano sulla coscienza e di chiedersi se stiano facendo davvero di tutto per fermare l'inarrestabile degrado che ormai da tempo ha colpito Palermo.