Viale Michelangelo, lo sfogo: "Io ragazzo in sedia a rotelle, quanti ostacoli..."

Mi chiamo Davide, ho 30 anni e sono di Palermo precisamente della zona Michelangelo. Mi sposto in sedia a rotelle e sono veramente inc... nero. Come ogni giorno, vado a farmi un giro, quando mi trovo davanti un marciapiede occupato, da materassi e tante altre cose. Così sono costretto a continuare per la strada, con le macchine che sfrecciano a 20 centimetri da me. Tutti se ne fregano, il sindaco dov'è? Ma è possibile che devo sempre segnalare per pulire?