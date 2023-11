Via Leonardo da Vinci: "Qui vivono i campioni d'abbandono 'munnizza' in strada"

Gallery



Purtroppo le segnalazioni di degrado nella nostra Palermo sono sempre più frequenti. La via oggi in evidenza è via Leonardo da Vinci che è sempre più sporca e abbandonata... La zona che voglio segnalare alle autorità competenti è la parte alta (dalle fermate tram: Casalini a Michelangelo-Castellana). Da poco più di due anni vivo qui e credo di avere visto la presenza di operatori ecologici solo un paio di volte. Certo l'inciviltà del palermitano è nota: siamo campioni nell'abbandono di "munnizza" in strada e ci sentiamo "civili" quando lasciamo le bottiglie di birra sul muretto ma purtroppo queste vanno regolarmente in frantumi rendendo le passeggiate (specie con i nostri cani) un vero incubo. Spero vivamente che qualcuno si attivi e che questa importante via venga ripulita al più presto. Grazie.