In viale Regione Siciliana, in direzione corso Calatafimi, a pochi passi da ex grande Migliore, è possibile aspettare l'autobus in compagnia di rifiuti solidi ingombranti e non, ingannando l'attesa in compagnia dei ratti, graziose bestiole che allietano i fruitori del servito Amat. Si ha anche la possibilità di scegliere qualche buon pezzo di mobile vintage o soprammobile di stessa fattura!