In via Libertà marciapiedi in condizioni disastrose

Una bimba è volata dalla bici oggi in prossimità dell'abitazone palermitana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in via Libertà, all'altezza del civico 70. Qui si trovava un'edicola, poi dismessa, e la profonda voragine presente sul marciapiede è piena di rifiuti e pericolosi cocci di vetro, una vera trappola micidiale per i passanti.

Le tante voragini presenti sui marciapiedi di viale Libertà in caso di pioggia diventano ancora più insidiose. Per fortuna l'incidente si è risolto solo con escoriazioni, ma la pericolosità del marciapiede, come di tantissimi altri della nostra città, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo segnalato periodicamente da almeno sei anni, tramite Pec ed e mail, il dissesto, in particolare, di questo tratto ma senza alcun risultato. La salute e la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità di coloro che ci amministrano.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday dall'Associazione Comitati Civici Palermo