"M'incamminai per una selva oscura... ma ero in viale Croce Rossa"

Ormai sono anni che viale Croce Rossa è lasciata priva di qualsivoglia manutenzione e controllo. I marciapiedi sono tutti spaccati, rattoppati con calce pece e cemento e, quando piove, se non creano delle piscine naturali, diventano scivolosi e pericolosi. Le aiuole ormai hanno le siepi, per la maggior parte divelte o morte. I cassonetti brulicano di sacchetti colorati per i bisogni dei cani e l’erba cresce, si secca e ricresce… Gli anni '90 sono finiti da un pezzo e magari sarebbe il caso di dare una controllatina palmo a palmo su tutta la via. Non ultimo sarebbe il caso di inserire dei bei pali robusti all’altezza del primo marciapiede che porta in via Emilia, su cui numerosi incivili posteggiano i propri suv. Così, in pieno marciapiede, ma se si partisse dal diserbante non sarebbe nemmeno male. Fate voi.