Viale delle Alpi al buio

Da diversi mesi, il tratto di viale delle Alpi all’altezza dell’ex sede dell'Aci risulta totalmente al buio. I lampioni infatti non si accendono e i rischi di furti ed eventuali pericoli dovuti ai marciapiedi pieni di buche aumentano a dismisura. La strada è stata oggetto di diversi lavori per via della nuova metropolitana ed il tratto in prossimità di viale Lazio presenta oggi ulteriori cantieri.

E' possibile che non si riescano ad avere neanche i servizi essenziali come la pubblica illuminazione? E' stata fatta segnalazione all’Amg Energia ma purtroppo ad oggi a distanza di un mese non è cambiato nulla: non è stato dato alcun riscontro alla segnalazione.