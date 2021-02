"A Uditore cambio dei sensi di marcia senza logica: così si crea traffico e si rischiano incidenti"

Il cambio dei sensi di marcia deciso dal Comune nel quartiere Uditore non ha una motivazione logica: per raggiungere la piazza da via Bernini sono stati creati dei percorsi a zig zag e che non solo aumentano il traffico ma anche il rischio di incidenti. Le strade sono tutte a senso unico, la via Aricò e la via Tusa, di uguale o inferiore larghezza, sono a doppio senso e qui vengono convogliate tutte le auto che devono andare verso piazza Uditore. Ma qual è la logica? Aumento del traffico, aumento della possibilità di incidenti, aumento della confusione. Con buona pace della tranquillità di noi residenti o della scorrevolezza del traffico.