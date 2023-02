Viabilità, via Sardegna è diventata il regno dei "salmoni"

Via Sardegna · Resuttana-San Lorenzo

Il tratto di via Sardegna che va da via dei Nebrodi a viale Regione Siciliana è diviso in due da un insensato divieto di transito posto a metà della strada. All’altezza della scuola, si passa da un senso unico a un doppio senso senza che la segnaletica orizzontale né la verticale dia indicazioni.

Da viale Regione si può scendere verso via dei Nebrodi, ma all’altezza della scuola devi tornare indietro. Così il palermitano si trasforma in salmone, se ne frega del divieto e controcorrente continua imperterrito a mettere a rischio la sua e l’altrui incolumità. Il tutto in assoluta assenza dei vigili urbani. E se ti permetti di dire qualcosa il salmone si anima, acquisisce il dono della parola ed essendo pluridotato ti chiede: ''Ma chi m... vuoi?''.