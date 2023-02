Autobus che si sfiorano, stop non rispettati e auto in tripla fila: che inferno la viabilità a San Lorenzo

Gallery









Questa è la classica situazione che si verifica quotidianamente nel quartiere San Lorenzo. Autobus che si sfiorano di pochi millimetri, viabilità inesistente, stop non rispettati, macchine parcheggiate male, piazza intasata da auto in tripla fila, incroci non regolati con nessun semaforo e in anni e anni mai vista la polizia municipale qui.

Oggi, come se lo sapessi, ho fotografato una classica situazione che si ripete quotidianamente. Naturalmente, visto il pochissimo spazio l'autobus ha urtato la macchina posteggiata di fianco, danneggiandola fortemente. Anche l'autobus ha riportato danni, facendo schizzare il suo paraurti a pochi millimetri dalla mia auto, incolonnata nel traffico. Il tutto naturalmente ha paralizzato il traffico in maniera ancora più insostenibile.

Davide Bonura