Via Cruillas, strada stretta e a doppio senso: "Incidenti a gogo"

In via Cruillas si moltiplicano gli incidenti e il traffico va troppo spesso in tilt. Già il fatto che una strada così stretta sia a doppio senso di circolazione è un bel problema. A complicare le cose c'è il muretto che un condominio ha realizzato per delimitare i propri spazi. Questo muretto, già causa di numerosi incidenti, ultimamente è stato "restaurato" ed ulteriormente esposto verso la pubblica strada.

Domanda: possibile che gli interessi di un privato possano ledere così facilmente quelli della collettività? Ed ancora: è legittimo chiedere alle autorità competenti di accertarne la conformità alle leggi vigenti? Peraltro, come si evince dalle foto, contestualmente al restauro del muretto, sono comparsi enormi sfrabbricidi sapientemente imboscati lungo i margini della strada già molto pericolosa e che si è ristretta ulteriormente. Per non parlare dei pedoni che soprattutto la sera rischiano di lasciarci le penne.