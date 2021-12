Zona Malaspina, in via Giovanni Zappalà campana per la raccolta del vetro al collasso

Purtroppo da qualche mese non viene effettuato lo svuotamento della campana per la raccolta del vetro che si trova in via Giovanni Zappalà (nelle adiacenze della Parrocchia S. Giuseppe Cottolengo) e di conseguenza, essendo strapiena, è iniziato l'incivilissimo campionato del lancio dei sacchetti.

Dalla foto è possibile notare la grande quantità di sacchetti abbandonati con alcune bottiglie rotte i cui pezzi di vetro costituiscono un serio pericolo per i pedoni e soprattutto per i bambini che si trovano a passare vicino la campana. Inoltre, tutto ciò spinge altri altrettanto incivili cittadini a deporre i propri sacchi dell'immondizia accanto a quelli già esistenti contenente bottiglie di ogni genere. Speriamo che al più presto la Rap provvedeva allo svuotamento della campana.