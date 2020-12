Desidero segnalare che in via Luigi Zancla angolo via Giovan Battista Ughetti (presso ospedale Civico ) ignoti hanno invertito il segnale di "precedenza". La cosa comporta spesso piccoli incidenti, prima che tale modifica possa contribuire a qualche incidente con feriti o peggio. sarebbe il caso di ripristinare la segnaletica come era prima.