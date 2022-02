Via Zaire, rifiuti ingombranti abbandonati vicino ai contenitori per la differenziata

Cresce, aumenta ma è sempre li, ormai stabile e usata come punto di riferimento stradale fisso, la grande massa d'ingombranti di via Zaire, zona Passo di Rigano, anzi ne crescono di piu piccole per uniformità paesaggistiche. Nonostante le mail e solleciti inviati all'Urp Comune di Palermo, all'ufficio Comando polizia municipale, ai svariati dirigenti della Rap spa, la situazione ad oggi non è affatto cambiata. Sinceramente ritengo che non ci meritiamo questo scempio, ma siamo a Palermo e tutto è concesso.