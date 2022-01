Gallery





Da più di un mese invio mail alla Rap per chiedere la rimozione dei numerosi ingombranti presenti in via Zaire, angolo via Cartagine, ma ad oggi i rifiuti continuano ad aumentare e nessuno se ne preoccupa. La città è allo sbando in balia di se stessa ed "alcuni" palermitani non brillano sicuramente per civiltà.