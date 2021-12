via zaire angolo via cartagine · Palermo

In via Zaire c'è una discarica ormai perenne. Da più di un mese segnaliamo tale scempio e la Rap fa orecchie da mercante. Bel panorama per i bimbi che la mattina si recano nelle adiacenti scuole. In queste condizioni serve la videosorveglianza.