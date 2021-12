Vi presento via Zaire: un degrado continuo causato soprattutto dall'inciviltà dei residenti e non a ridosso della villetta passatta alla cronaca per essere luogo di spacciatori. Con l'impegno civile di tutti quanti, la villetta potrebbe diventare uno spazio vivibile per bambini, ma ritengo che sia molto piu facile mantenere questi luoghi nel degrado perenne, abituandosi a pensare che tutto ciò sia normale.