Da più di un mese ho segnalato con due email inviate alla Rap la presenza di numerosi ingombranti presenti in via Zaire (angolo via Cartagine nei pressi dei cassonetti). Al momento i rifiuti sono ancora li e continuano ad aumentare ogni giorno. Ottimo servizio direi per una Tari non proprio economica che continuiamo a versare nelle casse del Comune.