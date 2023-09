Medaglie d'Oro, lo spazzamento con slalom tra le auto: "Così è veramente inutile"

Gallery







Quello che sono costretto a vedere ogni lunedì mattina in via Zacco, zona Medaglie d'Oro, è un vero e proprio spreco di tempo e di soldi pubblici, lo spazzamento automatico delle strade fatto come lo slalom tra le auto in sosta. Da anni lamentiamo a Palermo l'impraticabilità di strade e marciapiedi a causa delle montagne di rifiuti e poi sono costretto a vedere queste scene che non fanno che aumentare rabbia e amarezza. Ma cosa costa al Comune l'istituzione dei divieti di sosta in giorni e orari prestabiliti? Solo uno sforzo mentale e impegno lavorativo.

E mi rendo conto che sono due aspetti che non rientrano nella cultura del lavoratore di amministrazione pubblica. E poi anche se fossero istituiti i divieti di sosta. ai marciapiedi chi ci pensa? Gli operatori ecologici sono diventati razza protetta, l'ultimo avvistamento in zona risale a più di un anno fa...