Via Volturno, buche profonde segnalate e nessun altro intervento da settimane

Ormai è da settimane che in via Volturno delle profonde buche, chiuse superficialmente in passato, sono ricomparse facendo crollare al suo interno il manto stradale. Era soltanto una, adesso sono diventate 3 in pochi metri. Oltre alla cartellonistica stradale posta ai margini delle buche, nessun intervento riparatorio è stato ancora effettuato. Quello che si vede, avvicinandosi, è che la profondità delle buche è notevole. A mio avviso, sapendo che questo problema esiste da anni, ci vorrebbe un intervento tecnico per capire realmente l'entità del problema sotto l'asfalto. La segnaletica spesso viene fatta cadere accidentalmente a causa del grande restringimento che queste provocano, e che con il passaggio di autobus, camion ecc. provocano nelle ore di punta code e quindi molto traffico.